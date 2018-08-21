Узбекистан и ЕС расширят межпарламентское сотрудничество

21 августа 2018 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Парламентские структуры Узбекистана и Евросоюза будут развивать сотрудничество в контексте взаимодействия в формате «Узбекистан-ЕС».

Об этом, как сообщили в министерстве иностранных дел Узбекистана, было объявлено во время встречи главы МИД республики Абдулазиза Камилова с делегацией фракции Европейской народной партии в Европейском парламенте от Германии.

В ходе состоявшейся беседы стороны с удовлетворением констатировали укрепление сотрудничества и позитивную динамику взаимодействия в формате «Узбекистан-ЕС».

Отметим, что только в 2018 году Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини дважды посетила Узбекистан и провела переговоры с руководством республики.

Заметно активизировались контакты и на других уровнях, в том числе между деловыми кругами, представителями государственных и негосударственных организаций, сфер образования, культуры и искусства.

На встрече прозвучали конкретные предложения по проведению двусторонних мероприятий, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам совместной повестки дня, международной и региональной проблематике.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан назначил нового постоянного представителя в ЮНЕСКО
Узбекистан 17:57
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявило тендер на поставку запчастей
Тендеры 17:43
Ташкентский международный аэропорт объявляет тендер на приобретение дизельных двигателей
Тендеры 16:27
Узбекистан может начать использовать полученные от угледобычи удобрения (Эксклюзив)
Бизнес 15:18
ВБ о ежегодном ущербе экономике Узбекистана от землетрясений
Бизнес 14:52
Европейский гигант по аренде автомобилей разворачивает деятельность в Узбекистане
Бизнес 14:36
Лента новостей
В Баку пройдет два Чемпионата Европы по гимнастике
Общество 18:33
Производство фундука в Азербайджане отвечает международным стандартам качества - директор компании
Экономика 18:26
В Белом доме предложили отменить ограничения на выбросы для угольных ТЭЦ
США 18:25
Крупное предприятие Азербайджана по переработке фундука увеличит объемы экспорта в Европу
Экономика 18:12
Узбекистан назначил нового постоянного представителя в ЮНЕСКО
Узбекистан 17:57
В Израиль стали реже пускать россиян из-за просьб об убежище
Израиль 17:48
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявило тендер на поставку запчастей
Тендеры 17:43
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гусарском районе
Политика 17:41
Туркменистан нацелен на инновационные химтехнологии
Бизнес 17:34