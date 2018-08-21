Узбекистан и ЕС расширят межпарламентское сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Парламентские структуры Узбекистана и Евросоюза будут развивать сотрудничество в контексте взаимодействия в формате «Узбекистан-ЕС».

Об этом, как сообщили в министерстве иностранных дел Узбекистана, было объявлено во время встречи главы МИД республики Абдулазиза Камилова с делегацией фракции Европейской народной партии в Европейском парламенте от Германии.

В ходе состоявшейся беседы стороны с удовлетворением констатировали укрепление сотрудничества и позитивную динамику взаимодействия в формате «Узбекистан-ЕС».

Отметим, что только в 2018 году Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини дважды посетила Узбекистан и провела переговоры с руководством республики.

Заметно активизировались контакты и на других уровнях, в том числе между деловыми кругами, представителями государственных и негосударственных организаций, сфер образования, культуры и искусства.

На встрече прозвучали конкретные предложения по проведению двусторонних мероприятий, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам совместной повестки дня, международной и региональной проблематике.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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