В Ташкенте впервые пройдет заседание Совета министров обороны государств СНГ

Очередное, 75-е заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ 10-12 октября впервые состоится в Ташкенте, сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Узбекистана.

"10-12 октября в Ташкенте во дворце форумов "Узбекистан" впервые пройдет очередное заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудничество в рамках Совета министров обороны позволяет заблаговременно планировать и решать вопросы стратегической безопасности страны, а также обеспечивать мир и стабильность в регионе.

Как ранее сообщали местные СМИ, в апреле в Ташкенте в Академии вооруженных сил Узбекистана впервые состоялось 48-е заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ.

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