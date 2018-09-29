В Ташкенте впервые пройдет заседание Совета министров обороны государств СНГ

29 сентября 2018 12:14 (UTC+04:00)

Очередное, 75-е заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ 10-12 октября впервые состоится в Ташкенте, сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Узбекистана.

"10-12 октября в Ташкенте во дворце форумов "Узбекистан" впервые пройдет очередное заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудничество в рамках Совета министров обороны позволяет заблаговременно планировать и решать вопросы стратегической безопасности страны, а также обеспечивать мир и стабильность в регионе.

Как ранее сообщали местные СМИ, в апреле в Ташкенте в Академии вооруженных сил Узбекистана впервые состоялось 48-е заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ.

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