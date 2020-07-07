В Узбекистане совершенствуется автоматизированная система ведения учета потребления электроэнергии

Во исполнение постановления президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 22 августа 2019 г. № ПП-4422 была разработана «Дорожная карта» по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы и развитию возобновляемых источников энергии, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В целях выполнения поручений, указанных в «Дорожной карте», председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддин Абдуллаев поставил задачу внедрить автоматизированную систему учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ) с целью ведения точного учета потребления электроэнергии в управлениях и на предприятиях системы.

Была проделана большая работа по внедрению автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ) и модернизации существующей системы.

В частности, в нефтегазодобывающих управлениях «Шуртан», «Мубарек», «Устюрт» и Мубарекском газоперерабатывающем заводе находящиеся в распоряжении акционерного общества, внедрена автоматизированная система учета и контроля (АСКУЭ) для учета и анализа потребления электроэнергии.

Автоматические измерительные системы предотвращают неправильного сбора данных, ручного труда и ошибочного человеческого фактора. Самое главное, что все счетчики электроэнергии в сети собирают данные точно, быстро и одновременно.

А также, система АСКУЭ позволяет потребителям электроэнергии быстро получать информацию о потреблении, формировать точные балансы и эффективно сокращать потери.