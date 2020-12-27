В Ташкенте запустили в эксплуатацию новый мост

Узбекистан 27 декабря 2020 14:34 (UTC+04:00)
В Ташкенте запустили в эксплуатацию новый мост

В Ташкенте запустили в эксплуатацию новый мост, построенный на улице Кипчак в Сергелийском районе, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Эта улица пересекается с железной дорогой "Ташкент-Ангрен". Более того, прежде она была узкой и перегруженной.

По этой причине проезжая часть улицы Кипчак была расширена до 8 полос, а над железной дорогой возведен мост длиной 772 метра, в том числе 445 метров в эстакадной части. Высота моста составляет 28 метров.

Мост способен обеспечивать непрерывное движение до 12 тысяч автотранспортных средств в час. Самое главное, он соединяет между собой две крупные транспортные артерии – Ташкентскую кольцевую дорогу и объездную дорогу Янги Сергели. Все это создаст больше удобств для водителей, упростит движение и разгрузит другие дороги.

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