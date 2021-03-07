В городе Самарканде в Узбекистане открылось Генконсульство Турции

В Самарканде открылось генеральное консульство Турции, передает Trend со ссылкой на Газета.uz.

В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-премьер Азиз Абдухакимов, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, хоким Самарканда Эркинжон Турдимов и другие.

Консульство будет выполнять задачи по развитию инвестиционного, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Турцией и Узбекистаном. Оно открылось на улице Пушкина, 4.

Визит главы МИД Турции в Узбекистан продолжится до 9 марта. Турецкая делегация примет участие во втором заседании группы по планированию совместной стратегии под председательством глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Турции.

Открытие генконсульства Турции в Самарканде было предусмотрено постановлением Кабинета министров от 18 августа 2020 года. Документ предусматривает расширение технической помощи правительства Турции Узбекистану. Турецких экспертов будут привлекать к работе над улучшением управления объектами инфраструктуры здравоохранения, укреплением нормативно-правовой базы в сфере сейсмологии, внедрением международных стандартов в сферу строительства дорог и придорожной инфраструктуры, а также трансфером лучших решений и технологий Турции в сфере электронного правительства.