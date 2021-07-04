ПРООН поддерживает Узбекистан в создании Комплексной национальной системы финансирования

БАКУ /Trend/ - ПРООН (Программа развития ООН) поддерживает правительство Узбекистана в создании Комплексной национальной системы финансирования с целью изучения различных новых источников, необходимых для финансирования развития.

Об этом сообщили Trend в ПРООН.

Как отметили в организации, ПРООН тесно сотрудничает с национальными партнерами и другими членами более широкой страновой группы ООН в Узбекистане для поддержки интеграции Целей устойчивого развития (ЦУР) на системной и синергетической основе, что увеличивает шансы страны в достижении поставленных целей.

"Вместе с Сенатом Олий Мажлиса (парламент Узбекистана) мы реализуем совместный проект по продвижению надзора за реализацией ЦУР со стороны парламента Узбекистана", - сказали в ПРООН.

Согласно информации, этот проект работает по нескольким ключевым направлениям, а именно создание условий для того, чтобы институциональный потенциал, структуры и рабочие процессы парламента могли производить и поддерживать эффективные подотчетные и справедливые реформы в соответствии с ЦУР, способствуя более эффективному парламентскому надзору за реализацией ЦУР.

"Мы надеемся, что в конечном итоге эти усилия будут способствовать большей согласованности реформ и способствовать достижению ЦУР в стране", — подчеркнули в организации.

Кроме того, ПРООН продвигает финансирование устойчивого развития в партнерстве с министерством финансов Узбекистана.

"Чтобы поддержать политику соответствующими стратегиями финансирования, а также изучить различные новые источники, необходимые для финансирования развития, мы поддерживаем правительство Узбекистана в создании Комплексной национальной финансовой системы", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что системная основа также будет поддерживать наращивание потенциала для максимального увеличения воздействия политики/реформ на экономические, экологические и социальные аспекты на период до 2030 года.

Кроме того, система будет поддерживать создание нормативных и институциональных рамок, пилотных инновационных инвестиционных инструментов, а также повышение прозрачности и подотчетности систем государственного управления.

В организации также упомянули о работе, которую ПРООН проводит по комплексному подходу к ЦУР для решения проблем Аральского моря.

"Вместе с правительством Узбекистана и более широким сообществом разработчиков мы подготавливаем портфель взаимосвязанных инновационных проектов для поддержки заявленной правительством Узбекистана цели по преобразованию этой территории в зону экологических инноваций и технологий. В рамках этой деятельности мы применяем системный подход для выявления критических точек пересечения различных проблем и выявления их причин. Мы рассматриваем инвестиции, которые будут иметь высокий эффект и потенциал для улучшения жизни местного населения", - сообщили в организации.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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