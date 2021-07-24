Узбекистан, НАТО обсудили подписание меморандума о взаимопонимании в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций

Узбекистан провел онлайн-переговоры с руководством МЧС и заместителем главы Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия (EADRCC) и катастрофы НАТО Вимом Ванхэмом, передает Trend со ссылкой на Dunyo.

Основной задаче переговоров было обсуждение перспектив сотрудничества и изучения европейского опыта по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В свою очередь, узбекскую сторону на мероприятии представили узбекские дипломаты и начальник управления международного сотрудничества МЧС Джахонгир Исаев.

Представители EADRCC выразили готовность продолжить сотрудничество с узбекской стороной. По их мнению, одним из первых мероприятий могло бы стать участие представителей МЧС Узбекистана в Командно-штабных учениях, организуемых EADRCC 20-23 сентября в городе Охриде, что располагается в Северной Македонии.

Помимо этого, наряду с учениями с 20 по 21 сентября будет организован симпозиум для VIP-участников на тему «Военно-гражданская поддержка чрезвычайной гражданской ситуации» и «Уроки реагирования на стихийные бедствия в условиях COVID-19».

Ожидается, что в церемонии открытия учений примут участие заместитель генерального секретаря НАТО и заместитель премьер-министра Северной Македонии.

Стороны также обсудили вопрос разработки и подписания проекта Меморандума о взаимопонимании между МЧС и Евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что страны СНГ объединят усилия в борьбе с природными и техногенными катастрофами.