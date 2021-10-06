Экономика Узбекистана в 2021 г. вырастет на 6,2 процента – ВБ

Рост ВВП Узбекистана в 2021 г. достигнет 6,2 процента. Об этом прогнозируют эксперты Всемирного банка, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

«Однако этот прогноз остается неопределенным в связи с продолжающимся воздействием новых волн пандемии на мировую и национальную экономику. Восстановление внутренних инвестиций, международной торговли и денежных переводов из-за рубежа будут способствовать экономическому росту, а также сокращению безработицы и бедности в 2021 г.», - отмечает Всемирный банк.

Ожидается, что в 2022 г. темпы роста ВВП Узбекистана останутся высокими, достигнув 5,6 процента, по мере ускорения темпов вакцинации населения и уменьшения сбоев в мировой экономике.

По прогнозам ВБ, дефицит счета текущих операций платежного баланса составит 5,9 процента от ВВП в 2021 г. по мере восстановления импорта машин, оборудования и сырья для инвестиционных проектов и снижения экспорта золота с рекордного уровня 2020 г., и с учетом роста экспорта других товаров.

Ожидается, что прямые иностранные инвестиции останутся на низком уровне в 2021 г. и частично восстановятся в 2022 г.