Авиакомпания «WizzAir Abu Dhabi» планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном

В министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась встреча Заместителя министра инвестиций и внешней торговли Ш.Вафаева с делегацией авиакомпании «WizzAir Abu Dhabi» (ОАЭ) во главе с управляющим директором Майклом Берлуи, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Подчеркнута важность и актуальность достигнутых договоренностей по запуску регулярных рейсов авиакомпании по маршрутам Абу-Даби – Ташкент – Абу-Даби и Абу-Даби – Самарканд – Абу-Даби с частотой 4 рейса в неделю по каждому из направлений. Рейсы планируется запустить в 4 квартале текущего года.

Руководство ультралоукостера «WizzAir Abu Dhabi» поделилось планами в части расширения направлений полетов в бюджетном ценовом сегменте. Так, запуск новых рейсов позволит удовлетворить растущий спрос на авиаперевозки между ОАЭ и Узбекистаном, обеспечить доступность билетов, увеличить пассажиропоток между двумя странами, что в конечном итоге положительно отразится на раскрытии туристического потенциала Узбекистана.

По итогам встречи стороны наметили конкретные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества.

WizzAir Abu Dhabi – бюджетная авиакомпания базируется в Международном аэропорту Абу-Даби, является совместным предприятием государственной инвестиционной компании эмиратов – ADQ и международного холдинга Wizz Air Holdings.