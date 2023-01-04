Узбекский НПЗ увеличивает производство бензина

БАКУ /Trend/ - Ферганский нефтеперерабатывающий завод увеличивает объем производства бензина и сжиженного газа, передает Trend со ссылкой на министерство энергетики Узбекистана.

Сообщается, что ежесуточный объем выработки товарного бензина марки АИ-80 будет увеличен с 850 до 1000 тонн, а сжиженного газа - с 30 до 50 тонн.

Данная работа направлена на обеспечение растущей потребности населения республики. Для непрерывного контроля выполнения плановых показателей и оперативного решения вопросов на заводе создан оперативный штаб в составе руководителей предприятия и производственных цехов.