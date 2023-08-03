Корейский банк выделил $74 млн. медучреждениям Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В результате утверждения постановления президента Узбекистана одобрено выделение стране льготного займа для проекта "Оснащение медицинским оборудованием территориальных медицинских учреждений" от Фонда экономического развития и сотрудничества Экспортно-импортного банка Кореи, передает Trend.

Согласно информации, общая стоимость проекта составляет $88,78 млн, включая заемные средства в размере $74 млн и вклад Республики Узбекистан в размере $14,78 млн для реализации проекта. Минздрав отвечает за координацию и реализацию проекта, а погашение займа Фонда ЭРС, включая проценты и другие платежи, осуществляется из средств республиканского бюджета Узбекистана.

НДС, оплачиваемый за товары и услуги, закупаемые и ввозимые в рамках проекта, покрывается за счет средств Госбюджета, и сэкономленные средства в результате льгот или оплаты из бюджетных средств учитываются как вклад Узбекистана в реализацию проекта.