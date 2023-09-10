Узбекистан стал партнёром американской Глобальной программы безопасности в здравоохранении

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и США подписали два важных документа в области здравоохранения, передает Trend.

Согласно соглашению, подписанному министром здравоохранения Амрилло Иноятовым и послом США Джонатаном Хеником, Узбекистан становится одной из 50 стран-партнёров американской Глобальной программы безопасности в области здравоохранения, которым США оказывают усиленную поддержку в этой сфере.

Включение в эту программу откроет двери для дополнительного финансирования со стороны США для предотвращения распространения болезней, укрепления цепочки поставок и улучшения готовности к возможным будущим пандемиям.