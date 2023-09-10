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Узбекистан стал партнёром американской Глобальной программы безопасности в здравоохранении

Узбекистан Материалы 10 сентября 2023 08:49 (UTC +04:00)
Узбекистан стал партнёром американской Глобальной программы безопасности в здравоохранении

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Узбекистан и США подписали два важных документа в области здравоохранения, передает Trend.

Согласно соглашению, подписанному министром здравоохранения Амрилло Иноятовым и послом США Джонатаном Хеником, Узбекистан становится одной из 50 стран-партнёров американской Глобальной программы безопасности в области здравоохранения, которым США оказывают усиленную поддержку в этой сфере.

Включение в эту программу откроет двери для дополнительного финансирования со стороны США для предотвращения распространения болезней, укрепления цепочки поставок и улучшения готовности к возможным будущим пандемиям.

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