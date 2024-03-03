Узбекистан и ЕБРР подписали соглашение по развитию проектов ГЧП

БАКУ /Trend/ - 2 марта в Ташкенте Узбекистан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение о создании Фонда по развитию проектов государственно-частного партнерства в Узбекистане, передает Trend.

Документы были подписаны заместителем Премьер-министра – министром экономики и финансов Узбекистана Джамшидом Кучкаровым и Управляющим директором ЕБРР по Центральной Азии Жужанной Харгитай.

Согласно этому соглашению, ЕБРР предоставит Узбекистану $10 млн для создания фонда, который будет финансировать затраты на подготовку проектов государственно-частного партнерства в стране. Утверждение кредита произошло в декабре 2023 года.