Узбекистан планирует утроить импорт газа из России в 2024 году

БАКУ /Trend/ - В 2024 году объем транспортировки российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан увеличится почти в три раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает министерство энергетики Казахстана, передает Trend.

В рамках подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве между "Газпромом" и правительством Республики Казахстан определено увеличение годового объема транспортировки российского газа в Узбекистан с 1,28 миллиарда кубических метров в 2023 году до 3,8 миллиарда кубических метров в 2024 году.

Президенты трех стран в октябре 2023 года открыли транзит российского природного газа через территорию Казахстана в Узбекистан по магистральному газопроводу "Средняя Азия — Центр".

Согласно соглашению между UzGasTrade и "Газпромом", суточные поставки составят 9 миллионов кубических метров, или 2,8 миллиарда кубических метров в год. Этот объем, согласно данным "Коммерсанта", будет стоить около 448 миллионов долларов, что составляет примерно 160 долларов за 1000 кубических метров газа.

Планировалось увеличить поставки с 3 миллиардов кубических метров до 11 миллиардов кубических метров в год с 2026 года.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана планируют модернизировать магистральную газовую систему на 500 миллионов долларов для увеличения объемов импорта газа "с севера". В настоящее время Узбекистан получает российский газ по этому направлению. Планируется увеличить объем поставок с 9 до 32 миллионов кубических метров газа в сутки.

В феврале Всемирный банк предупредил о возможном росте дисбаланса спроса и предложения газа в странах Центральной Азии.

В 2023 году Узбекистан импортировал больше газа, чем экспортировал, с разницей в поставках более 165 миллионов долларов.