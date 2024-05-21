В Узбекистане разработан законопроект об исламском банкинге

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Бехзод Хамраев сообщил на заседании Сената Олий Мажлиса о планах внедрения исламского финансирования в банковскую систему страны, передает Trend.

Согласно стратегии «Узбекистан-2030», намечено внедрение критериев и порядков исламского финансирования минимум в трёх коммерческих банках и создание законодательной базы для этого вида финансирования.

Хамраев отметил, что на встрече президента с предпринимателями в августе 2022 года уже поднимался вопрос исламских финансов, и с тех пор этим занималась рабочая группа, включающая представителей различных министерств. Он подчеркнул, что это новая и сложная сфера, требующая изменений в многочисленные законодательные акты, включая законы о залоге, судах, банковской деятельности и Центральном банке. Хамраев заверил, что законопроект готов и его планируется внести в парламент в 2024 году.

В закон «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности» уже внесены поправки, разрешающие предоставление исламских финансовых услуг. Центральный банк разработал положение об этих услугах, которое должно пройти государственную регистрацию, после чего начнётся практическая работа в этом направлении.

Хамраев также отметил, что 12 банков Узбекистана, включая «Агробанк», «Узпромстройбанк», «Микрокредитбанк» и банк «Ипак йули», уже оказывают услуги мурабаха с использованием кредитных линий Исламской корпорации по развитию частного сектора. Дочерняя компания «Трастбанка» Trast Muamalat предоставляет услуги исламского лизинга.

Мурабаха — это финансирование на основе покупки и продажи, при котором банк приобретает сырьевой товар у брокера и продаёт его клиенту с заранее оговорённой наценкой. Затем клиент продаёт товар третьей стороне, при этом банк выступает посредником.

Хамраев выразил уверенность, что после завершения внесения изменений в базовые законы в 2024 году, исламское финансирование станет массовым в других банках при наличии спроса и соответствующих условий.

В проекте постановления президента от мая 2018 года предполагалось создание инфраструктуры исламского банковского дела и финансирования в Узбекистане, включая запрет на вознаграждение в виде процента (рибо), разделение прибыли и убытков пропорционально долям участия, разработку нормативно-правовых актов для страховой деятельности (такафул), лизинговой деятельности (иджарах), операций с ценными бумагами (сукук) и других операций на основе принципов исламского финансирования.