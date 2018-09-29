Главы МИД Сирии и Ирана обсудили соглашение по Идлибу

29 сентября 2018 13:57 (UTC+04:00)

Глава МИД Сирии Валид Муаллем обсудил с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом реализацию соглашения по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе и астанинский процесс урегулирования ситуации в САР. Об этом сообщается в заявлении МИД, передает в субботу РИА Новости.

На встрече, прошедшей на полях 73-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, присутствовали также замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад, постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари и советник главы МИД Ахмад Арнус.

"Речь на встрече шла о последних встречах стран-гарантов астанинского процесса, реализации соглашений в Сочи (о создании демилитаризованной зоны в Идлибе), и конституционной комиссии. Стороны договорились продолжать консультации, сотрудничество и координацию в интересах обеих стран и народов", — говорится в заявлении МИД САР.

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