В Иране в связи с непогодой оказана помощь 1,8 тыс. человек

15 января 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с сильным снегом и метелью, наблюдавшимися за минувшие 48 часов в 14 провинциях Ирана, на горных территориях и дорогах была оказана помощь 1800 гражданам.

Об этом, как сообщает Trend во вторник, сказал председатель Организации спасения и помощи Ирана Муртаза Салими.

По его словам, сильный снег и метель наблюдались в провинциях Хамадан, Мазандаран, Лорестан, Курдистан, Казвин, Симнан, Зенджан, Хузистан, Чахар-Махал и Бахтияри, а также в других иранских провинциях.

Салими добавил, что многочисленные граждане были размещены во временных пунктах.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Начальник Генштаба ВС Ирана посетит Баку (Эксклюзив)
Политика 13:19
Иран заинтересован в участии в совместных с Азербайджаном проектах - посол (Интервью)
Бизнес 07:41
Значительно вырос экспорт товаров через иранский порт Астара
Бизнес 14 января 18:36
В Иране 15 человек погибли при крушении грузового самолета
Общество 14 января 14:35
СМИ: Спасатели извлекли девять тел погибших из-под обломков упавшего в Иране самолета
Общество 14 января 14:15
В иранском парламенте сообщили о продаже 5 млн. баррелей нефти и газовых конденсатов на бирже
Экономика 14 января 13:20
Лента новостей
В ходе узбекско-германского бизнес-форума подписаны соглашения на $4 млрд
Экономика 15:21
Обнародована предварительная дата встречи президентов РФ и Турции
Турция 15:20
Азербайджан планирует отказаться от импорта картофеля
Бизнес 15:10
Кинооператоры назвали лучший фильм XX века (ФОТО)
Интересное 15:06
Названы самые популярные азербайджанские писатели в России (ФОТО)
Интервью 14:59
Узбекская нефтегазовая компания объявила тендер на поставку расходомеров пара
Тендеры 14:42
Решение нагорно-карабахского конфликта обеспечит развитие региона - помощник президента Турции
Нагорно-карабахский конфликт 14:29
Минобороны Казахстана объявило тендер
Тендеры 14:28
В 2018 году обеспечено социально-экономическое развитие Азербайджана - депутат
Политика 14:18