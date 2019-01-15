В Иране в связи с непогодой оказана помощь 1,8 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В связи с сильным снегом и метелью, наблюдавшимися за минувшие 48 часов в 14 провинциях Ирана, на горных территориях и дорогах была оказана помощь 1800 гражданам.

Об этом, как сообщает Trend во вторник, сказал председатель Организации спасения и помощи Ирана Муртаза Салими.

По его словам, сильный снег и метель наблюдались в провинциях Хамадан, Мазандаран, Лорестан, Курдистан, Казвин, Симнан, Зенджан, Хузистан, Чахар-Махал и Бахтияри, а также в других иранских провинциях.

Салими добавил, что многочисленные граждане были размещены во временных пунктах.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.