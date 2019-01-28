Более $22 млрд от ненефтяного экспорта не поступили в Иран

28 января 2019 19:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 22,5 миллиарда долларов от экспорта ненефтяной продукции Ирана все еще не поступили в страну.

Об этом информационному агентству «Тасним» сказал руководитель Организации развития торговли Ирана Мухаммад Рза Модуди.

По его словам, до 14 января лишь 10,5 миллиарда долларов от экспорта ненефтяной продукции в целом на сумму 33 миллиарда долларов, то есть одна треть, возвращена в страну.

Модуди добавил, что если разница между ценами в иностранной валюте на черном рынке и системой NIMA достигнет минимума, эта проблема решится сама собой.

«В случае, если эта разница не будет сведена к минимуму, мы предложим путь решения для возвращения в экономику страну иностранной валюты, получаемой от экспорта», - отметил Модуди.

Стоимость одного доллара в системе NIMA составляет 82,7 тысячи риалов. Стоимость доллара на черном рынке – в пределах 120 тысячи риалов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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