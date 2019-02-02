Теракт в Иране: есть погибший и раненые

2 февраля 2019 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу утром на юго-востоке Ирана, в район Никшер провинции Систан и Белуджистан на базе сил "Белуджистан" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) произошел теракт.

Об этом информационному агентству "Мехр" сообщили в отделе по связям с общественностью штаба сил "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции, передает Trend.

Согласно информации, в результате атаки погиб один представитель КСИР, пять человек ранены.

О других подробностях произошедшего не сообщается.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае поддержали создание механизма расчетов с Ираном
Китай 1 февраля 13:34
Facebook удалил иранские аккаунты, которые пытались влиять на выборы в Израиле
Израиль 1 февраля 11:25
Facebook удалила несколько сотен страниц и аккаунтов, связанных с Ираном
В мире 1 февраля 01:53
МИД Великобритании: Лондон, Париж и Берлин твердо привержены ядерной сделке с Тегераном
Европа 31 января 23:35
Во Франции создали механизм транзакций с Ираном с участием Германии и Великобритании
Экономика 31 января 21:14
СМИ: Германия, Франция и Великобритания создали компанию для расчетов с Ираном
Экономика 31 января 13:35
Лента новостей
Речь Президента Ильхама Алиева играет роль дорожной карты в деятельности молодежи - глава Общественного объединения
Политика 10:48
Минэнерго США запретило своим ученым участие в спонсируемых Китаем и Россией программах
США 10:43
Туркменистан обнародовал план по сбору хлопка
Бизнес 10:42
Генштаб Турции заявил о ликвидации семи террористов
Турция 10:40
ВМФ России получил системы, ослепляющие противника
Россия 10:40
Лондон приветствует объявление о формировании правительства Ливана
Европа 10:36
Площадь лесных пожаров в Тасмании возросла до 190 тыс. га
Другие страны 10:29
За неделю казахстанский тенге подешевел к доллару
Казахстан 10:22
Лишь бы народ был жив, лишь бы жил в веках независимый Азербайджан - ветеран карабахской войны
Нагорно-карабахский конфликт 10:18