Замглавы МИД Ирана начал турне по странам Персидского залива

27 мая 2019 06:30 (UTC+04:00)

Заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи нанес визит в султанат Оман в рамках предпринятого на фоне обострений отношений с США турне по странам региона, во время которого он также собирается посетить Катар и Кувейт, сообщил МИД Омана в социальной сети Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее близкий к иракскому премьеру источник сообщил РИА Новости, что шесть стран, включая Ирак, Оман и Катар, выступают посредниками в урегулировании конфликта между США и Ираном.

Как отметило внешнеполитическое ведомство, Аракчи провел переговоры с министром Юсефом бен Аляви, во время которых они обсудили "двустороннее сотрудничество, проблемы и развитие событий в регионе".

Ранее сообщалось, что США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов". Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном.

Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

В отличие от Саудовской Аравии и ОАЭ, Иран связывают дружеские отношения с также входящим в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива Оманом. Оман не раз выступал посредником между Тегераном и Вашингтоном, а также пытался примирить воюющих в Йемене шиитских мятежников-хуситов и Эр-Рияд.

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