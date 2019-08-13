В Тегеране обеспокоены происходящим в Кашмире и призывают Индию нормализовать ситуацию

13 августа 2019 13:58 (UTC+04:00)

Тегеран выражает обеспокоенность текущей ситуацией в различных районах Кашмира и призывает власти Индии принять меры по ее нормализации. Об этом во вторник заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем индийские власти как можно скорее принять меры по нормализации ситуации, чтобы люди могли вернуться к обычной жизни и в полной мере воспользоваться своими естественными правами", - приводит пресс-служба МИД слова Мусави. Представитель МИД Ирана "обратил внимание на появляющиеся новости о текущем положении дел в различных районах Кашмира".

По его словам, "из сообщений следует, что в регионе наблюдаются проблемы с безопасностью, которые влияют на жизнь обычных граждан". "Это вызывает беспокойство", - добавил он.

В последние дни обострились отношения между Нью-Дели и Исламабадом после решения индийского правительства упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в регионе две союзные территории. Пакистан, оспаривающий принадлежность этого региона Индии, осудил такие действия. Также беспокойство в связи с ухудшением ситуации выразил Китай.

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