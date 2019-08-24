Зариф посетит Китай, Японию и Малайзию

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 25 августа посетит Китай, Японию и Малайзию, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Как сообщил Мусави, в ходе встреч предполагается обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки дня.

Глава МИД Ирана провел в пятницу встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Иранский глава МИД назвал переговоры с президентом Франции конструктивными, отметив, что на встрече стороны обменялись предложениями по тому, как обеспечить полную реализацию ядерной сделки.

Зариф в рамках своего турне по скандинавским странам также посетил Финляндию, Швецию и Норвегию.

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