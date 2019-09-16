Астанинский процесс может стать моделью для Йемена, заявил Роухани

16 сентября 2019 22:22 (UTC+04:00)

Астанинский процесс по Сирии может стать моделью для примирения в Йемене, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Фундаментальным путем решения этой проблемы (Йемена) является политико-дипломатический путь. Возможно, то, что мы наблюдаем в астанинском процессе, возможно, это будет моделью для Йемена. Страны региона могут постараться вернуть мир и стабильность в Йемен. Когда безопасность вернется в Йемен, тогда и нефть в регионе можно будет безопасно производить", - заявил Роухани на брифинге по итогам переговоров с президентами России и Турции в Анкаре.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней Иран. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает.

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