Иранские ВМС представили новый ударный беспилотник

7 декабря 2019 19:22 (UTC+04:00)

Новый ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh представили в Иране, сообщает агентство Tasnim, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, БПЛА был представлен в ходе церемонии при участии контр-адмирала ВМС Ирана Хоссейна Ханзади в городе Конарак на юго-востоке страны.

Сообщается, что продолжительность полета нового БПЛА может составлять до 24 часов. Он может быть использован в боевых, тактических и разведывательных операциях. Дальность полета аппарата составляет 1,5 тысячи километров, а практический потолок - 4,62 километра.

Новый дрон представляет собой военно-морскую версию ударного БПЛА модели Shahed-129, который производился серийно в 2013 году.

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