ФАО предоставила Ирану оборудование для борьбы с пустынной саранчой
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций ООН (ФАО) предоставила Организации по защите растений Ирана оборудование на сумму более 100 тыс. долларов для борьбы с пустынной саранчой, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Цель этих пособий - укрепить технический потенциал страны по предотвращению ущерба от этого мигрирующего вредителя.
За последние девять месяцев более 406 тысяч гектаров земель страны были обработаны химическими веществами (пестицидами), и теперь присутствие этого вредителя в стране снизились из-за миграции саранчи в «летние» районы Пакистана и Индии.
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