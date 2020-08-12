ФАО предоставила Ирану оборудование для борьбы с пустынной саранчой

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций ООН (ФАО) предоставила Организации по защите растений Ирана оборудование на сумму более 100 тыс. долларов для борьбы с пустынной саранчой, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Цель этих пособий - укрепить технический потенциал страны по предотвращению ущерба от этого мигрирующего вредителя.

За последние девять месяцев более 406 тысяч гектаров земель страны были обработаны химическими веществами (пестицидами), и теперь присутствие этого вредителя в стране снизились из-за миграции саранчи в «летние» районы Пакистана и Индии.