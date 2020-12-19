Министр нефти Ирана посетит Москву 20 декабря

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане совершит 20 декабря визит в Москву. Об этом сообщило в субботу агентство Shana, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В рамках поездки планируется встреча с вице-премьером РФ Александром Новаком и министром энергетики Николаем Шульгиновым.

Во время консультаций будут обсуждаться последние изменения на нефтяном рынке.