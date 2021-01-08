КСИР сообщил об открытии подземной ракетной базы в Персидском заливе
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об открытии подземной ракетной базы на побережье Персидского залива, передает Trend со ссылкой на İRNA.
На церемонии открытия новой ракетной базы присутствовал главнокомандующий КСИР Хосейн Салами, а также командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири.
"В комплексе размещены высокоточные, с "очень большой разрушительной силой" ракеты с дальностью действия в сотни километров, способные преодолевать средства радиоэлектронной защиты", сказал Салами.
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