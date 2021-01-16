Железная дорога Каспиан-Решт в Иране должна быть открыта к концу марта

Президент Ирана Хасан Рухани призвал заинтересованных официальных лиц активизировать усилия по завершению стратегического проекта, который соединит порт Каспиан в Энзели с железнодорожной сетью страны.

Он сделал это заявление в четверг, выступая на церемонии открытия нескольких национальных проектов в сфере торговли, промышленности, инфраструктуры и Особых экономических зон с помощью видеоконференцсвязи. В реализацию этих проектов было вложено около 438 миллионов евро, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Он назвал железную дорогу Каспиан-Решт «очень важной и стратегической» задачей, призвав всех должностных лиц приложить максимум усилий, а подрядчиков - работать в три смены, чтобы завершить строительство в течение следующих 4 месяцев.

«Проект должен быть открыт в начале следующего [по иранскому календарю] года [начиная с 21 марта]», - подчеркнул Рухани, сообщает Mehr News.

В другом месте Рухани сказал, что иностранные и внутренние инвестиции в иранские Зоны свободной торговли увеличились на 56 процентов в текущем 1399 иранском году (начиная с 20 марта 2020 года) по сравнению с годом ранее, отметив, что эти цифры демонстрируют несостоятельность максимального давления США и экономического терроризма.

Рухани сказал, что вложения людей в Зоны свободной торговли являются большим достижением для получения и предоставления услуг, добавив, что правительство включило предоставление электронных услуг в свою повестку дня, чтобы способствовать повышению прозрачности.

Он добавил, что очень важно разработать программы, позволяющие частному сектору стать активным в ЗСТ и по всей стране.