Объем товарооборота между Ираном и ЕАЭС составил $3,419 млрд. с момента подписания ЗСТ

По данным Организации содействия торговле Ирана (TPOI), общий объем товарообмена между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) составил 3,419 миллиарда долларов с момента подписания ЗСТ 26 октября 2019, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Статистические данные Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) показали, что с 27 октября 2019 года по 25 октября 2020 между Исламской Республикой Иран и пятью странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) был произведен обмен не нефтяных продуктов на сумму 3,419 миллиарда долларов в рамках Соглашения о преференциальной торговле.

С учетом вышеупомянутой проблемы, объем торговли Ирана товарами, которыми обмениваются страны-члены ЕАЭС, вырос на восемь процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Исламская Республика Иран экспортировала более 2 863 000 тонн не нефтяных продуктов на сумму более 1,91 миллиарда долларов США в пять стран Евразийского экономического союза с 27 октября 2019 года по 25 октября 2020 года, показав рост на 8 и 30 процентов по весу и стоимости, соответственно, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Исламская Республика Иран и пять членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Россию, Беларусь, Армению, Казахстан и Кыргызстан, подписали Соглашение о преференциальной торговле 26 октября 2019 года для увеличения объема торговли.