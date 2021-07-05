В Иране функционируют 6 тыс. 861 шахт

Согласно последним данным, обнародованным Статистическим центром, общее количество шахт в стране на 2021 год было равно 10 170 шахтам, из которых 6 861 активно и 3 309 – неактивно, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Согласно данным, из 6 861 действующих рудников только 6 449 рудников эксплуатируются, 289 рудников эксплуатируются и разведываются, а 123 рудника разрабатываются, оборудуются и подготавливаются.

Данные подтверждают, что из 3 309 бездействующих шахт в стране только 3 шахты находятся в стадии оснащения и подготовки, 513 шахт закрыты на постоянной основе, 4 шахты временно закрыты и 430 шахты являются прочими.

При расследовании других причин дезактивации шахт страны наиболее распространенными были засорение, стагнация рынка, отсутствие лицензий, правовые и экологические проблемы.