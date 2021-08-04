По всему Ирану построят более 3000 гектаров новых теплиц

Министерство сельского хозяйства Ирана планирует построить 3052 гектара новых теплиц в 10 различных провинциях страны в текущем 1400 иранском календарном году (начавшемся 21 марта), сообщил в понедельник официальный представитель министерства, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Как сообщает IRNA, Дариуш Салемпур, директор Программы развития теплиц Министерства сельского хозяйства, сказал, что эти теплицы будут построены в провинциях, подходящих с точки зрения климата, инфраструктуры, близости к целевым рынкам и доступа к рабочей силе, таких как Систан-Белуджистан, Хормозган, Керман, Бушер, Фарс, Исфахан, Хорасан Резави, Тегеран, Восточный Азербайджан и Ардебиль.

По данным Салемпура, в предыдущем иранском календарном году на строительство теплиц по всей стране было потрачено более 30 триллионов риалов (около 714 миллионов долларов).

Он заявил, что в прошлом году 45 процентов теплиц, построенных в стране, были профинансированы инвесторами из частного сектора, добавив, что в этом году Национальный фонд развития (NDF) и банковская система страны будут предоставлять льготы под низкие проценты заявителям из регионов с низкими доходами для строительства теплиц.

Чиновник также упомянул планы министерства по модернизации и обновлению традиционных и старых теплиц в стране, заявив: «Наш план на 10-летний период - улучшить и отремонтировать более 5000 традиционных, деревянных и изношенных теплиц по всей стране».

«Мы запланировали ежегодно обновлять около 650-700 га традиционных и изношенных теплиц», - добавил он.