Ежемесячное производство цемента в Иране составляет 4,5 млн. тонн

Иран произвел 4,5 миллиона тонн цемента в течение предыдущего иранского календарного месяца (закончившегося 22 августа), сообщил генеральный директор Управления минеральной промышленности Министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Выступая на встрече с министром промышленности Резой Фатеми Амином для изучения вопросов, связанных с регулированием рынка и продвижением экспорта, Сейфолла Амири сказал, что в производстве и поставках цемента в стране нет проблем, сообщает IRNA в воскресенье.

«Десять региональных групп были сформированы для оценки и управления рынком цемента, и мы провели различные встречи с потребителями, производителями и операторами системы Ofogh [которая представляет собой систему для мониторинга цен на различные товары на внутреннем рынке]», - сказал Амири.

Чиновник также отметил, что 10 500 основных потребителей цемента зарегистрировались на Иранской товарной бирже (IME), чтобы купить этот продукт, добавив: «Раньше эта цифра составляла 5000 потребителей, и если брокерские услуги товарной биржи будут более активными в этой области, эта цифра даже увеличится более".

Он продолжил, что более 62 производителей цемента в настоящее время предлагают свою продукцию на IME, а 52 единицы также предлагают свои акции на Тегеранской фондовой бирже.

По словам Амири, меры, принятые правительством для управления рынком цемента, привели к снижению цен на этот продукт за последние несколько месяцев.