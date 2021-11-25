Производство стали в Иране за 10 месяцев превысило 22 млн тонн

Иранские производители стали выпустили 22,4 миллиона тонн стали в течение первых 10 месяцев 2021 года, что на 5,7 процента меньше, чем соответствующий показатель 2020 года, который составлял 23,7 миллиона тонн, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Согласно данным, опубликованным Всемирной ассоциацией производителей стали (WSA), иранские металлургические заводы в октябре отлили 2,2 миллиона тонн сырой стали, что на 15,3 процента меньше, чем за тот же месяц 2020 года, который составлял 2,6 миллиона тонн.

Ассоциация является одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся отраслевых ассоциаций в мире.

Члены WSA представляют примерно 85 процентов мировых производителей стали, в том числе более 150 производителей стали, девять из 10 крупнейших сталелитейных компаний, национальные и региональные ассоциации сталелитейной промышленности и научно-исследовательские институты стали.

Китай возглавил список производителей нерафинированной стали в десятом месяце 2021 года с объемом производства 71,6 млн. тонн, а Иран занял 10-е место.

Индия, Япония, США, Россия, Южная Корея, Германия, Турция и Бразилия и с 9,8 млн. тонн, 8,2 млн. тонн, 7,5 млн. тонн, 6,1 млн. тонн, 5,8 млн. тонн, 3,7 млн. тонн, 3,5 млн. тонн и 3,2 млн тонн, соответственно, заняли второе-девятое места, как показывают цифры.