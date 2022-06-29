Иран произвел 11,4 млн. тонн стали за пять месяцев

Сталелитейные заводы Ирана произвели в общей сложности 11,4 млн. тонн нерафинированной стали за первые пять месяцев 2022 года, что на 10,8% меньше, чем за соответствующий период 2021 года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Новый отчет, опубликованный Всемирной ассоциацией производителей стали, показывает, что объем производства в Иране в мае достиг 2,3 млн. тонн, что на 17,6% меньше, чем в прошлом году.

С точки зрения мирового рейтинга, Иран сохранил свое глобальное положение в качестве 10-го крупнейшего производителя сырой стали в мире.

Китай был крупнейшим производителем в мире за пятимесячный период, выпустив 435 млн. тонн стали, что на 8,7% меньше, чем в предыдущем году. За ней следуют Индия с 53,2 млн. тонн (рост на 6,5%), Япония с 38,5 млн. тонн (снижение на 3,5%), США с 34,3 млн. тонн (снижение на 1,6%), Россия с 31 млн. тонн (снижение на 2,3%). Южная Корея с 28,2 млн. тонн (снижение на 3,4%), Германия с 16,4 млн. тонн (снижение на 4,8%) и Турция с 3,2 млн. тонн (снижение на 2,8%).