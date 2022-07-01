Внешнеторговый оборот Ирана за месяц достиг около $9 млрд

За прошедший месяц текущего иранского календарного года (с 22 мая по 21 июня 2022 года) внешнеторговый оборот Ирана составил 8,9 млрд долларров. Об этом заявил представитель Таможенной администрации Ирана Рухолла Латифи, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Он отметил, что за прошедший месяц сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительное и составило 204 млн долларов.

За третий месяц текущего года внешнеторговый оборот Ирана составил 13,6 млн тонн на сумму 8,9 млрд долларов", сказал Латифи.

По его словам, экспорт из Ирана за отчетный период составил 10,650 млн тонн на сумму 4,553 млрд долларов, а импорт - 2,972 млн тонн на сумму 4,349 млрд долларов.

Представитель таможни отметил, что экспорт из Ирана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остался на прежнем уровне, но импорт в страну увеличлся на 6.5%.

Ранее, глава Иранской таможенной администрации (IRICA) Алиреза Могадаси отметил, что экспорт из Ирана за первый квартал текущего года (начался 20 марта 2022 года) составил 14 млрд долларов, а импорт - 13 млрд долларов.

По его словам, экспорт из Ирана за первые три месяца текущего года увеличился на 21%, а импорт - на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.