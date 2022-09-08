Экспорт Ирана в Индию увеличился на 35% за 7 месяцев

Стоимость экспорта Ирана в Индию увеличилась на 35 процентов за первые семь месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года, сообщило информационное агентство Tasnim со ссылкой на данные, опубликованные Министерством торговли и промышленности Индии, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Как сообщалось, за семь месяцев этого года Иран экспортировал в Индию товаров на сумму 361 миллион долларов, тогда как за тот же период прошлого года эта цифра составила 267 миллионов долларов.

Фрукты были основной продукцией, которую Иран экспортировал в Индию, составляя 26 процентов от общего объема экспорта. За указанный период времени Иран экспортировал в Индию фруктов на сумму 96 миллионов долларов.

В течение января-июля текущего года экспорт Индии в Иран также вырос на 54 процента и составил 1,243 миллиарда долларов, тогда как за первые семь месяцев 2021 года этот показатель составлял 807 миллионов долларов.

Рис был основным продуктом Индии, экспортируемым в Иран в указанное время, поскольку на этот продукт приходилось 66 процентов от общего объема экспорта страны в Исламскую Республику.

Индия экспортировала риса в Иран на 825 миллионов долларов за первые семь месяцев этого года, а за первые семь месяцев 2021 года эта цифра составила 641 миллион долларов.

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, объем торговли между Ираном и Индией в январе-июле 2022 года составил 1,604 миллиарда долларов, увеличившись на 49 процентов по сравнению с 1,074 миллиарда долларов за тот же период времени в 2021 году.

В конце мая посол Ирана в Индии заявил, что Иран и Индия пытаются диверсифицировать каналы платежей для расширения двусторонней торговли.

В эксклюзивном интервью Financial Express Online Али Чегени сказал: «Мы пытаемся диверсифицировать каналы платежей и, соответственно, хотим расширить уже существующий механизм, чтобы охватить все товары и услуги, включая все ненефтяные товары и для достижения этого».

Посол заявил, что в течение последних двух лет из-за ограничений Covid мы занимаемся этим вопросом посредством виртуальных диалогов, и в настоящее время наши официальные лица отслеживают этот вопрос посредством обмена делегациями.

«Мы хотим развивать наши экономические и торговые отношения не только в сфере энергетики и нефтехимии. Поскольку из-за взаимодополняемости экономик Ирана и Индии между двумя сторонами существует широкий спектр не связанной с нефтью торговли, включая торговлю товарами и услугами, инвестиции, туризм, образование и …, которые могут проложить путь для десятикратного увеличения наших экономических отношений, чем нынешние отношения в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - сказал Чегени.