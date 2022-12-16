Иран входит в топ-10 стран-производителей стали

Иран считается одним из важнейших производителей стали – экологически чистого и устойчивого продукта, который играет ключевую роль в экономике страны, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Сталь считается самым важным в мире инженерным и строительным материалом.

Она используется во всех сферах нашей жизни: в автомобилях и строительных изделиях, холодильниках и стиральных машинах, грузовых судах и хирургических скальпелях. Ее можно перерабатывать снова и снова без потери имущества.

Сталь полностью пригодна для вторичной переработки, обладает высокой прочностью и, по сравнению с другими материалами, требует частично меньшего количества энергии для производства.

Инновационные легкие стали помогают экономить энергию и ресурсы. За последние десятилетия сталелитейная промышленность приложила огромные усилия для ограничения загрязнения окружающей среды.

За первые десять месяцев 2022 года Иран произвел 2,9 млн. тонн стали, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали, ранее известная как worldsteel.

Именно поэтому Иран является десятым по величине производителем стали в мире, согласно WSA.

Иранский экспорт стальных слитков вырос на 18 процентов за первые семь месяцев иранского календарного года (с 21 марта по 22 октября) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Иранская ассоциация производителей стали (ISPA).

По данным ISPA, Иран экспортировал 4,799 млн. тонн стальных слитков за семимесячный период этого года, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 4,057 млн. тонн.

Как объявила Иранская организация по развитию и обновлению шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO), экспорт стальных слитков из страны увеличился на 25 процентов в прошлом иранском календарном году 1400 (закончился 20 марта) по сравнению с предыдущим годом.

По данным IMIDRO, годовой экспорт стальных слитков в стране в прошлом году составил 7,678 млн. тонн, а в предыдущем году - 6,162 млн. тонн.