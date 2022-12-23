Производство стали в Иране увеличилось на 8,5%

По данным World Steel Association (worldsteel), несмотстря на то, что мировое производство нерафинированной стали сократилось на 3,7% в годовом сравнении, производство стали составило 28 млн т., увеличившись на 8,5%, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В своем последнем отчете Всемирная ассоциация стали сообщила об увеличении производства стали в Иране на 8,5% за 11 месяцев этого года.

По итогам января-ноября 2021 года производство стали в Иране составило 25,5 млн т. За 11 месяцев текущего года производство стали в стране увеличилось до 27,9 млн т.

Таким образом, среди 10 крупнейших производителей стали в мире только Иран и Индия за этот период увеличили производство стали.

В ноябре производство нерафинированной стали в Иране составило 2,9 млн тонн, увеличившись на 3,9% в годовом исчислении.