Замглавы МИД Ирана о сотрудничестве с МАГАТЭ

БАКУ/Trend/ - Исламская Республика Иран как эффективный и ответственный член МАГАТЭ, и как страна, обладающая ядерным потенциалом, всегда серьезно и эффективно сотрудничала с Агентством. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани на церемонии по случаю 3-й годовщины убийства генерала Касема Сулеймани.

"Исламская Республика Иран вела серьезную борьбу с терроризмом, и ни у кого нет в этом сомнений", сказал Багери.

Комментируя последние достижения совместного комитета по расследованию дела об убийстве генерала Сулеймани, иранский дипломат отметил, что этим вопросом занимаются в юридическом и международном отделе министерства иностранных дел в сотрудничестве с международным отделом судебной системы.

Он также отметил, что Иран и МАГАТЭ продолжают переговоры по решению существующих вопросов, связанных с ядерной программой Тегерана.