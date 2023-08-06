Товарооборот Ирана и Пакистана вырос более чем на 40%

БАКУ /Trend/ - В течение прошедшего иранского года (с 20 марта 2022 года по 21 марта 2023 года) объем торговли между Ираном и Пакистаном достиг 2,33 миллиарда долларов, что означает увеличение на 30% по объему и 48% по стоимости по сравнению с предыдущим годом, сообщил представитель комиссии по развитию торговли Ирана Рухолла Латифи, передает Trend.

За этот период между двумя странами было осуществлено обмен более чем 4,285 миллионами тонн ненефтяных товаров на сумму 2,33 миллиарда долларов. В частности, экспорт товаров из Ирана в Пакистан увеличился на 20% по физическому объему и на 48% по стоимости, в то время как импорт Ирана из Пакистана вырос на 119% по объему и 170% по стоимости.

В список ведущих товаров иранского экспорта в Пакистан входят нефтепродукты, сжиженный газ, нефтехимическая продукция, индустриальные масла, фрукты и овощи, строительные материалы, металлопродукция, керамическая плитка, бытовая техника, удобрения, битум, химикаты, моющие и косметические средства, изделия из пластика, трубы, шланги, автомобильные и мотоциклетные шины, дубленая кожа, бумага, текстиль, ковры, одежда, обувь, стекло, зеркала, холодильники, плиты, сейфы, проволока, кабель и люстры.

Почти 80% всего импорта Ирана из Пакистана приходится на рис, составляющий 140 миллионов из общей суммы в 176 миллионов долларов.