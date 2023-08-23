Производство стали в Иране увеличилось

БАКУ /Trend/ - В соответствии с отчетом Всемирной ассоциации производителей стали, производство сырой стали в Иране увеличилось на 4,1% за первые 7 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передает Trend.

Согласно данным Всемирной ассоциации, в период с начала года до июля Иран успешно произвел 18,1 миллиона тонн сырой стали, что означает прирост на 4,1% в сравнении с предыдущим годом.

В целом, мировое производство стали в июле 2023 года составило 158,5 миллиона тонн, что на 6,6% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, как отмечено в докладе ассоциации.

Ведущая мировая промышленная ассоциация Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA) объединяет некоторые из самых крупных компаний в мире, которые вместе составляют около 85% мировой стальной продукции.