Вырос экспорт Ирана в Западную Азию

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Департамента Западной Азии Иранской организации по содействию торговле (TPO) Фарзад Пилтан объявил, что экспорт из Ирана в страны Западной Азии, включая Ирак, ОАЭ, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Йемен, Сирию, Ливан, Иорданию и Турцию, достиг более 10 миллиардов долларов за первые полгода текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября), что представляет собой рост на шесть процентов по сравнению с предыдущим годом, передает Trend.

Фарзад Пилтан также сообщил, что в течение указанных шести месяцев Иран поставил в страны Западной Азии 30,387 миллиона тонн товаров, что на 25 процентов больше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Среди стран Западной Азии, Ирак, с 4,5 миллиарда долларов, ОАЭ с 3,0 миллиарда долларов и Турция с 2,4 миллиарда долларов были основными пунктами назначения иранских товаров в этот период.

Пилтан также подчеркнул, что в первой половине 1402 года Иран импортировал товары на сумму около 13 миллиардов долларов из стран Западной Азии, что составляет 43 процента от общего объема импорта страны за этот период.