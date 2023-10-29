Экспорт стали в Иране на конец сентября увеличился

БАКУ /Trend/ - Иранская организация по развитию и модернизации шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) объявила о росте производства и экспорта стальных слитков и металлопродукции в первые 6 месяцев иранского года 1401, несмотря на ограничения в энергетической сфере, передает Trend.

Согласно данным, в период с 21 марта по 21 сентября 2023 года иранские компании произвели 15 422 тысячи тонн металлических заготовок, что на 2 десятых процента больше, чем в прошлом году (15 396 тысяч тонн). Объем производства металлопродукции, включая балки, арматуру, уголки и листовой материал, за первое полугодие текущего иранского года достиг 11 112 тысяч тонн, что на 3% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Экспорт металлургических заводов Ирана с 21 марта по 21 сентября 2023 года составил 3 690 тысяч тонн металлургических полуфабрикатов и 1 538 тысяч тонн разнообразной металлопродукции, что соответствует увеличению на 25,6% и 8% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.