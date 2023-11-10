Товарооборот между Ираном и странами ОЭС превысил 10 млрд долларов

БАКУ /Trend/ - Объем торговли между Ираном и странами ОЭС достиг 10,2 миллиарда долларов в первые семь месяцев иранского календарного года (начиная с 21 марта), передает Trend.

В течение этого периода экспорт Ирана в страны ОЭС составил 12,3 миллиона мт нефтяных товаров стоимостью 5,8 миллиарда долларов, что на 23% больше по весу и на 2,5% по стоимости по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В течение семи месяцев текущего иранского календарного года было обменено более 14,9 миллионов метрических тонн (мт) товаров стоимостью 10,2 миллиарда долларов между Ираном и 9 членами ОЭС, что на 18% больше по объему и на 4,5% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.