Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

Товарооборот между Ираном и странами ОЭС превысил 10 млрд долларов

Иран Материалы 10 ноября 2023 04:23 (UTC +04:00)
Товарооборот между Ираном и странами ОЭС превысил 10 млрд долларов

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Объем торговли между Ираном и странами ОЭС достиг 10,2 миллиарда долларов в первые семь месяцев иранского календарного года (начиная с 21 марта), передает Trend.

В течение этого периода экспорт Ирана в страны ОЭС составил 12,3 миллиона мт нефтяных товаров стоимостью 5,8 миллиарда долларов, что на 23% больше по весу и на 2,5% по стоимости по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В течение семи месяцев текущего иранского календарного года было обменено более 14,9 миллионов метрических тонн (мт) товаров стоимостью 10,2 миллиарда долларов между Ираном и 9 членами ОЭС, что на 18% больше по объему и на 4,5% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости