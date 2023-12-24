Всемирный банк отметил рост экономики Ирана

БАКУ /Trend/ - Иран достиг рост экономики четвертый год подряд, говорится в докладе Всемирного банка, передает Trend.

Всемирный банк отметил успехи правительства страны в сдерживании инфляционных ожиданий и обеспечении стабильности на валютном рынке.

Сообщается, что экономика Ирана в 1401 иранском году (завершившемся 21 марта 2023 года) показала средний темп роста в 3,8%. Такая положительная динамика в основном объясняется ростом секторов услуг и промышленного производства. Нефтяная промышленность также продемонстрировала устойчивый рост, несмотря на сокращение предложения на мировом рынке.

Также отмечается увеличение как экспорта, так и импорта, а инвестиции в машиностроительный сектор способствовали увеличению объемов инвестиций.

Прогнозируется, что экономика Ирана будет продолжать расти в среднесрочной перспективе, при этом увеличение добычи и экспорта нефти станет одним из факторов стимулирования роста в данном периоде.