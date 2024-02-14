Теракты в Иране: взорван магистральный газопровод

БАКУ /Trend/ - Прошлой ночью в результате двух террористических актов был взорван магистральный газопровод в иранских провинциях Фарс и Чехармехаль и Бахтиария.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил начальник диспетчерской Национальной газовой компании Ирана Саид Агли.

По его словам, в результате совершенных терактов погибших и раненых не зафиксировано.

Агли отметил, что газопровод был взорван на двух участках, и подача газа в определенные села провинции Исфахан была приостановлена. Пожар, возникший в результате взрыва трубопровода, потушен.

В настоящее время ведутся работы по ремонту трубопровода.

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