В Иране сегодня проходят выборы в парламент и Совет экспертов

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Иране проходят выборы в Меджлис Исламского совета (парламент) 12-го созыва и Совет экспертов (специальный государственный орган в Иране, избирающий Высшего руководителя страны) 6-го созыва.

Как сообщает в пятницу Trend, выборы начались в 08:00 по местному времени.

Сообщается, что около 61,2 миллиона (61 172 298) человек имеют право голоса на выборах.

За 290 депутатских мандатов в иранском парламенте будут бороться 15,2 тысячи человек. В настоящее время спикером Меджлиса является Мохаммад Багер Галибаф.

Совет экспертов - это совет, который контролирует назначение, отстранение и деятельность Верховного лидера Ирана. За 88 мест в Совете экспертов будут бороться 144 кандидата. В настоящее время председателем Совета является Ахмед Дженнет.

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