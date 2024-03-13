Во время празднования Новруза в Иране погибли 26 человек

БАКУ /Trend/ - БАКУ /Trend/ - В ходе празднования Новруза, в Иране с 20 февраля по сегодняшний день, погибли 26 человек, пострадали 4 360 человек, сообщают иранские СМИ, передает Trend.

По словам председателя Организации скорой помощи Ирана Джафара Миадфара, около 1400 станций скорой помощи приведены в режим повышенной готовности. Только в Тегеране за сутки поступило 1800 звонков о пожарной опасности, двое жителей столицы погибли.

Сообщается, что в основном граждане получили ожоги из-за прыжков через костры и неправильного использования пиротехники.