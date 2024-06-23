Иран и Беларусь готовы сотрудничать в производстве газовых турбин

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на совместной встрече выразили готовность к сотрудничеству в производстве газовых турбин, сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

«Политические отношения между Ираном и Беларусью являются привилегированными», - заявил Мехрабиан на встрече с Каранкевичем в рамках четвертого совещания министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшегося в пятницу, 21 июня.

Иранский министр отметил, что отношения между Ираном и Беларусью всегда развивались и расширялись при разных администрациях Ирана.

«Беларусь находится на высоком уровне в плане электроники, горнодобывающей техники и различного оборудования», — добавил Мехрабиан, подчеркнув, что страна является передовой в промышленном и технологическом отношении.

Он также отметил, что после победы Исламской революции Иран добился значительного роста в промышленной сфере, и подчеркнул необходимость укрепления ирано-белорусских экономических отношений.

«Мы готовы сотрудничать с Беларусью в области газовых турбин, включая их продажу и послепродажное обслуживание», — сказал Мехрабиан.