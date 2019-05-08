В Иране снизились курсы иностранных валют

БАКУ /Trend - Согласно официальному курсу в Иране снизились курсы 23 иностранных валют.
Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Центрального банка Ирана (ЦБИ).
Согласно информации ЦБИ, один доллар США стоит 42 тысяч риалов, одно евро – 47,05 тысячи риалов.
|
USD
|
42000
|
GBP
|
54924
|
CHF
|
41220
|
SEK
|
4383
|
NOK
|
4809
|
DKK
|
6302
|
INR
|
604
|
AED
|
11437
|
KWD
|
138030
|
PKR 100
|
29660
|
JPY
|
38184
|
HKD
|
5352
|
OMR
|
109234
|
CAD
|
31198
|
NZD
|
27612
|
ZAR
|
2913
|
TRY
|
6808
|
RUB
|
643
|
QAR
|
11539
|
IQD 100
|
3517
|
SYP
|
82
|
AUD
|
29485
|
SAR
|
11200
|
BHD
|
111703
|
SGD
|
30862
|
BDT 100
|
49686
|
LKR 10
|
2377
|
MMK
|
28
|
NPR 100
|
37564
|
LYD
|
30099
|
CNY
|
6205
|
MYR
|
10129
|
THB 100
|
131865
|
KRW 1000
|
35905
|
JOD
|
59239
|
EUR
|
47050
|
KZT 100
|
11018
|
GEL
|
15397
|
IDR 1000
|
2936
|
AFN
|
538
|
BYN
|
19915
|
AZN
|
24757
|
PHP 100
|
80732
|
TJS
|
4450
|
VEF
|
4206
|
TMT
|
11999
Отметим, что по валютному курсу, официально объявленному в Иране, в страну можно поставлять продукцию первой необходимости.
Валютная система Ирана, на основании которой Центробанк Ирана объявляет курсы банкам и обменным пунктам, называется SANA.
Согласно этой системе, курс евро составляет 167 381 риалов, курс доллара - 149 355 риалов.
Система, посредством которой бизнесмены продают валюту, полученную от экспорта продукции, и возвращают определенную часть в экономику страны, называется NIMA.
В соответствии с этой системой курс евро составляет 111 560 риалов, курс доллара - 97 853 риалов.
На «черном» рынке Ирана доллар продается за 147-150 тысяч риалов, евро – за 167-170 тысяч риалов.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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