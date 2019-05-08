В Иране снизились курсы иностранных валют

БАКУ /Trend - Согласно официальному курсу в Иране снизились курсы 23 иностранных валют.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Центрального банка Ирана (ЦБИ).

Согласно информации ЦБИ, один доллар США стоит 42 тысяч риалов, одно евро – 47,05 тысячи риалов.

USD 42000 GBP 54924 CHF 41220 SEK 4383 NOK 4809 DKK 6302 INR 604 AED 11437 KWD 138030 PKR 100 29660 JPY 38184 HKD 5352 OMR 109234 CAD 31198 NZD 27612 ZAR 2913 TRY 6808 RUB 643 QAR 11539 IQD 100 3517 SYP 82 AUD 29485 SAR 11200 BHD 111703 SGD 30862 BDT 100 49686 LKR 10 2377 MMK 28 NPR 100 37564 LYD 30099 CNY 6205 MYR 10129 THB 100 131865 KRW 1000 35905 JOD 59239 EUR 47050 KZT 100 11018 GEL 15397 IDR 1000 2936 AFN 538 BYN 19915 AZN 24757 PHP 100 80732 TJS 4450 VEF 4206 TMT 11999

Отметим, что по валютному курсу, официально объявленному в Иране, в страну можно поставлять продукцию первой необходимости.

Валютная система Ирана, на основании которой Центробанк Ирана объявляет курсы банкам и обменным пунктам, называется SANA.

Согласно этой системе, курс евро составляет 167 381 риалов, курс доллара - 149 355 риалов.

Система, посредством которой бизнесмены продают валюту, полученную от экспорта продукции, и возвращают определенную часть в экономику страны, называется NIMA.

В соответствии с этой системой курс евро составляет 111 560 риалов, курс доллара - 97 853 риалов.

На «черном» рынке Ирана доллар продается за 147-150 тысяч риалов, евро – за 167-170 тысяч риалов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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