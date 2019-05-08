В Иране снизились курсы иностранных валют

8 мая 2019 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend - Согласно официальному курсу в Иране снизились курсы 23 иностранных валют.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на информационный портал Центрального банка Ирана (ЦБИ).

Согласно информации ЦБИ, один доллар США стоит 42 тысяч риалов, одно евро – 47,05 тысячи риалов.

USD

42000

GBP

54924

CHF

41220

SEK

4383

NOK

4809

DKK

6302

INR

604

AED

11437

KWD

138030

PKR 100

29660

JPY

38184

HKD

5352

OMR

109234

CAD

31198

NZD

27612

ZAR

2913

TRY

6808

RUB

643

QAR

11539

IQD 100

3517

SYP

82

AUD

29485

SAR

11200

BHD

111703

SGD

30862

BDT 100

49686

LKR 10

2377

MMK

28

NPR 100

37564

LYD

30099

CNY

6205

MYR

10129

THB 100

131865

KRW 1000

35905

JOD

59239

EUR

47050

KZT 100

11018

GEL

15397

IDR 1000

2936

AFN

538

BYN

19915

AZN

24757

PHP 100

80732

TJS

4450

VEF

4206

TMT

11999

Отметим, что по валютному курсу, официально объявленному в Иране, в страну можно поставлять продукцию первой необходимости.

Валютная система Ирана, на основании которой Центробанк Ирана объявляет курсы банкам и обменным пунктам, называется SANA.

Согласно этой системе, курс евро составляет 167 381 риалов, курс доллара - 149 355 риалов.

Система, посредством которой бизнесмены продают валюту, полученную от экспорта продукции, и возвращают определенную часть в экономику страны, называется NIMA.

В соответствии с этой системой курс евро составляет 111 560 риалов, курс доллара - 97 853 риалов.

На «черном» рынке Ирана доллар продается за 147-150 тысяч риалов, евро – за 167-170 тысяч риалов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан не ожидает серьезных изменений на нефтяном рынке из-за антииранских санкций
Энергетика 13:26
Нетаньяху пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия
В мире 12:48
МИД Китая выступил за сохранение ядерной сделки с Ираном
В мире 12:29
США хотят объявить Иран угрозой безопасности, сообщил источник в Брюсселе
В мире 12:12
Иран приостанавливает выполнение обязательств по ядерной сделке
В мире 09:51
МИД Ирана заявил, что Тегеран не выйдет из СВПД
Ядерная программа 02:08
Лента новостей
США создают проблемы для конституционного комитета Сирии, считает Зариф
В мире 15:46
В азербайджанской клинике впервые применяют «умные браслеты»
Общество 15:39
Азербайджанская компания начнет поставлять фрукты в арабские страны
Бизнес 15:36
Не менее 40 мирных жителей погибли из-за атак талибов в Афганистане
В мире 15:30
Кямал Абдулла представил "Долину кудесников", где царит вечная весна, правда и красота (ФОТО)
Культура 15:26
Немецкая компания провела аудит оборудования на предприятии «Азералюминиум» в Гяндже
Бизнес 15:19
Государственный музей Нидерландов готов купить картину Рембрандта за €165 млн
В мире 15:13
Казахстанская нефть дешевеет
Энергетика 15:12
Вице-спикер: В результате некомпетентной политики тандема Мусават-ПНФ, Азербайджан был на грани потери независимости
Политика 15:11